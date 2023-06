U17 Femminile, l’Inter chiude al terzo posto: battuta 2-1 la Juventus

Nel secondo tempo, la prima occasione degna di nota è per le ragazze di Stefano Torriani: Truncali, dai pressi del vertice destro dell'area di rigore avversaria, serve un preciso rasoterra al centro per l'accorrente Di Cataldo che, lasciata completamente sola nei pressi del dischetto, non colpisce alla perfezione, con il destro, graziando Nespolo. La Juventus, nonostante una straripante Bellagente - autrice di quattro conclusioni in dieci minuti -, subisce la rimonta dell'Inter che, al 71', passa in vantaggio: Santoro, subentrata al 67' a Cotugno, è bravissima ad approfittare di un'incertezza di un'avversaria in area e, di sinistro, non lascia scampo alla numero 1 bianconera. Nel finale, in pieno recupero, le ragazze di Fabio Scrofani hanno un paio di clamorose occasioni per pareggiare l'incontro, ma, sia il colpo di testa ravvicinato di Santarella che il destro ad incrociare di Ferraresi non trovano fortuna venendo miracolosamente deviata in calcio d'angolo, da una monumentale Martinelli, la prima e uscendo d'un soffio alla sinistra la seconda.