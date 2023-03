U17, l’Inter travolge l’Atalanta: 0-5 il risultato finale e allungo in vetta

Goleada dell'Inter Under 17, che travolge l'Atalanta con un perentorio 0-5 e allunga in vetta alla classifica del girone B, portandosi a quota 59 punti (5 in più del Milan). I nerazzurri di Polenghi si impongono grazie alla doppietta di Lavelli nel primo tempo e ai gol di De Pieri, Venturini e Vanzulli nella ripresa.