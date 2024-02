Successo convincente per i ragazzi di Zanchetta: a segno Mosconi, Lavelli di tacco e De Pieri su punizione

Successo importante per l'Inter U18, che si riscatta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, vince a Bologna con il punteggio di 1-3 e si porta in testa alla classifica, scavalcando la Roma (giallorossi con una gara in meno).