Sarà l'Udinese la prossima avversaria dell'Inter domani sera a San Siro: i bianconeri all'esordio stagionale hanno pareggiato in casa contro il Verona per 1-1. Queste le ultime in ottica probabile formazione secondo TuttoUdinese: "Riconfermato il 3-5-2 come modulo di partenza, con Sava in porta.
Udinese, la probabile formazione contro l'Inter: da Ekkelenkamp a Bravo e Davis
Sarà l'Udinese la prossima avversaria dell'Inter domani sera a San Siro: i bianconeri all'esordio stagionale hanno pareggiato in casa contro il Verona per 1-1.
In difesa la linea a tre sarà di nuovo composta da Bertola, Kristensen e Solet, con Palma che verrà precauzionalmente tenuto fermo dopo il problema muscolare che ha patito. A destra ci sarà Ehizibue, con a sinistra Kamara in vantaggio su Zemura. In cabina di regia capitan Karlstrom con Atta e Lovric sulle mezzali. Non ancora al top Ekkelenkamp, che però torna a disposizione. Davanti la coppia d'attacco sarà formata ancora una volta da Iker Bravo e Davis".
