In difesa la linea a tre sarà di nuovo composta da Bertola, Kristensen e Solet, con Palma che verrà precauzionalmente tenuto fermo dopo il problema muscolare che ha patito. A destra ci sarà Ehizibue, con a sinistra Kamara in vantaggio su Zemura. In cabina di regia capitan Karlstrom con Atta e Lovric sulle mezzali. Non ancora al top Ekkelenkamp, che però torna a disposizione. Davanti la coppia d'attacco sarà formata ancora una volta da Iker Bravo e Davis".