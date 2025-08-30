FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Udinese, la probabile formazione contro l’Inter: da Ekkelenkamp a Bravo e Davis

ultimora

Udinese, la probabile formazione contro l’Inter: da Ekkelenkamp a Bravo e Davis

Udinese, la probabile formazione contro l’Inter: da Ekkelenkamp a Bravo e Davis - immagine 1
Sarà l'Udinese la prossima avversaria dell'Inter domani sera a San Siro: i bianconeri all'esordio stagionale hanno pareggiato in casa contro il Verona
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sarà l'Udinese la prossima avversaria dell'Inter domani sera a San Siro: i bianconeri all'esordio stagionale hanno pareggiato in casa contro il Verona per 1-1. Queste le ultime in ottica probabile formazione secondo TuttoUdinese: "Riconfermato il 3-5-2 come modulo di partenza, con Sava in porta.

Udinese, la probabile formazione contro l’Inter: da Ekkelenkamp a Bravo e Davis- immagine 2
Instagram Solet

In difesa la linea a tre sarà di nuovo composta da Bertola, Kristensen e Solet, con Palma che verrà precauzionalmente tenuto fermo dopo il problema muscolare che ha patito. A destra ci sarà Ehizibue, con a sinistra Kamara in vantaggio su Zemura. In cabina di regia capitan Karlstrom con Atta e Lovric sulle mezzali. Non ancora al top Ekkelenkamp, che però torna a disposizione. Davanti la coppia d'attacco sarà formata ancora una volta da Iker Bravo e Davis".

Leggi anche
Udinese, la probabile formazione contro l’Inter: da Ekkelenkamp a Bravo e Davis
Capello: “Il Napoli stacca tutte le altre in questo mercato, ha alzato molto il livello”

© RIPRODUZIONE RISERVATA