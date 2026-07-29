È tutto pronto per la partenza dell'Inter per Hong Kong, prima tappa dell'Internazionale Summer Tour, che vedrà i nerazzurri protagonisti di tre amichevoli
VIDEO / Inter, i tifosi chi vorrebbero dal mercato? E spunta un nome inaspettato…
È tutto pronto per la partenza dell'Inter alla volta di Hong Kong, prima tappa dell'Internazionale Summer Tour, che vedrà i nerazzurri protagonisti di tre amichevoli di prestigio in vista dell'inizio della nuova stagione. Nel corso della tournée, i Campioni d'Italia si troveranno di fronte al Manchester City sabato 1 agosto a Hong Kong, poi la squadra volerà a Perth per affrontare il Milan mercoledì 5 agosto e la Juventus sabato 8 agosto.
Questa la lista dei nerazzurri convocati:
Josep Martinez, Ivan Provedel, Raffaele Di Gennaro, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Federico Dimarco, Luis Henrique, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Andy Diouf, Davide Frattesi, Aleksandar Stankovic, Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny, Matteo Farronato, Kouadio Yvan Maye, Leonardo Bovio, Mattia Marello, Luka Topalovic, Matteo Lavelli, Mattia Mosconi, Jamal Iddrissou.
Assenti, come raccolto da FcInter1908, Asllani, Kamate, Akinsanmiro e Massolin.
INTERNAZIONALE SUMMER TOUR, IL PROGRAMMA
-
Sabato 1 agosto, ore 13:30 CEST (19:30 ora locale): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
-
Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
-
Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)
© RIPRODUZIONE RISERVATA