I nerazzurri scenderanno in campo questa sera allo stadio Bernabeu con una divisa diversa dal solito
VIDEO / L'Inter presenta la maglia home 2026-2027 con Scudetto e Coppa: le immagini
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
In vista di Real Madrid-Inter, gara valevole per la prima giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, ci sarà una grande novità per quanto riguarda i nerazzurri. La formazione di Chivu, infatti, scenderà in campo questa sera allo stadio Bernabeu con una divisa diversa dal solito, prova del main sponsor al centro della maglia.
Questo il motivo:
In conformità alla normativa vigente in Spagna, come previsto l'Inter scenderà in campo contro il Real Madrid senza il logo Betsson.Sport sul front della maglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA