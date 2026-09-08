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Nel nuovo episodio del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni è tornato sull'addio di Ausilio all'Inter. Il giornalista spiega i motivi che hanno portato alla separazione tra il dirigente e il club nerazzurro: Su Ausilio e Marotta ho letto delle stronzate di proporzioni gigantesche. So per certo che Ausilio aveva dei dubbi se restare o meno, ma quando tu gli fai un anno di contratto gli dice "per me il discorso è finito".

"C'era la volontà di cambiare, non c'era più quella sintonia tra i due. Legittimo che Marotta non possa avere più sintonia con Ausilio e viceversa. Marotta è uno di sintesi, non uno che sceglie i giocatori. Può cambiare qualcosa, ma per quest'anno non credo che ci saranno problemi, Chivu farà da garante. È legittimo che una società voglia cambiare, ma è altrettanto vero che hanno fatto di tutto per mandarlo via".