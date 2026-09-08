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Durante Fontana di Trevi si parla di Curtis Jones e del ruolo che potrà avere nell'Inter di Chivu. Questo il parere di Riccardo Trevisani:

Jones diventerà titolare? Per me no perché i posti di Barella e Calhanoglu sono difficilmente toccabili. Per cui rimane un posto per Sucic che è molto forte, per Zielinski che è molto forte, Jones che è molto forte. Io non penso che possa diventare titolare anche se tutti hanno questa percezione, io ce l'ho un po' meno