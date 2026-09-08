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Dopo la vittoria col Napoli in rimonta, l'Inter inizia la Champions League in casa del Real Madrid. Per l'esame contro Mourinho, Chivu pensa a qualche cambio nella formazione iniziale.

Getty Images

"Una corsetta mattutina è bastata per capire: meglio di no. Federico Dimarco a malincuore dovrà saltare l’esordio di Champions al Bernabeu. Il ginocchio sinistro, dopo la leggera distorsione rimediata contro il Napoli, gli dà ancora fastidio consigliando prudenza: con il Real Madrid, magari contro l’ex compagno Dumfries in fascia, giocherà Carlos Augusto, alla prima stagionale dall’inizio. Curiosità: lo scorso anno fu titolare sempre a Madrid, ma nello stadio dell’Atletico e sull’altro lato proprio per ovviare all’infortunio di Dumfries. La sensazione è che non sarà questa l’unica novità di formazione", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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"L’Inter è molto stanca dopo lo sforzo di sabato e ha bisogno di freschezza per resistere agli strappi di qualità di Mbappé e Vinicius. Potrebbero essere cinque o sei i cambi iniziali, compreso quello per Dimarco: Calhanoglu in regia, Thuram davanti a ricomporre la coppia con Lautaro, Luis Henrique a destra, magari anche Jones in mezzo e Pavard in difesa. Senza dimenticare Stones, segnalato in crescita di condizione. Insomma, Chivu è intenzionato a sfogliare i petali della rosa per non perdere intensità: è stato il vero problema della sua prima esperienza in Champions, al quale la società ha provato a porre rimedio sul mercato", aggiunge il quotidiano