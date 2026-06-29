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UFFICIALE – Monza, Ivan Juric è il nuovo allenatore: ecco il comunicato

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Ivan Juric è ufficialmente il nuovo allenatore del Monza. Ecco il comunicato con cui il club brianzolo annuncia il suo tecnico
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Ivan Juric è ufficialmente il nuovo allenatore del Monza. Ecco il comunicato con cui il club brianzolo annuncia il suo tecnico per la stagione 26/27: "AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa. Nato a Spalato il 25 agosto 1975, da calciatore veste le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa. Dopo le esperienze da assistente tecnico e allenatore in seconda con Inter e Palermo e dopo aver guidato la Primavera del Genoa, nel 2014-15 esordisce come primo allenatore al Mantova in Serie C. Nella stagione successiva, alla sua prima panchina in Serie B, conduce il Crotone a una storica prima Promozione in Serie A.

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Nell’estate 2016 torna al Genoa e debutta in Serie A come allenatore, centrando a fine stagione l’obiettivo salvezza. La sua esperienza in Liguria finisce nel 2019, quando viene scelto dall’Hellas Verona. Splendida la sua avventura in gialloblu, con un nono e un decimo posto conquistati in Serie A, mostrando un gioco brillante e divertente che fa sognare i tifosi. Nell’estate 2021 si trasferisce sulla sponda granata di Torino, dove rimane per tre stagioni confermando le sue qualità e guadagnandosi la chiamata della Roma.

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Dopo aver allenato i giallorossi, intraprende una nuova esperienza in Inghilterra alla guida del Southampton prima di tornare in Italia, all’Atalanta. Con i bergamaschi arricchisce ulteriormente il proprio curriculum, debuttando in Champions League dove colleziona quattro panchine. Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza. Benvenuto Mister!".

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