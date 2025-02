“Dopo una lunga collaborazione, siamo soddisfatti di annunciare l’evoluzione del nostro rapporto con WTW, che entra ufficialmente nella nostra famiglia di Partner” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Avendo già lavorato insieme in questi anni, siamo pienamente consapevoli del grande valore dell’operato di WTW, realtà leader nel proprio settore a livello internazionale. Questo nuovo accordo ci permetterà di lavorare ancora più in sinergia, offrendo a WTW tutti i benefici di essere Partner dell’Inter”.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la nostra partnership con l’Inter” ha dichiarato Gianmarco Tosti, Head of Mediterranean Region e Italy Country Manager di WTW. “Essere il loro Insurance Brokerage Official Partner conferma l’importanza della nostra forte specializzazione e del nostro costante impegno a offrire ai nostri clienti soluzioni avanzate e un supporto altamente consulenziale per generare un valore distintivo e potenziare la capacità delle organizzazioni di navigare i rischi in modo sempre più efficace ed efficiente”