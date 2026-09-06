Il giornalista parla dell'addio di Ausilio e svela: "Ecco cosa raccontano da Appiano"
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AUSILIO
Dalle colonne di Tuttosport, Xavier Jacobelli torna sull'addio di Piero Ausilio. Dopo 28 anni le strade del dirigente e dell'Inter si sono separate. "Raccontano che, alla Pinetina, nel momento del congedo di Piero Ausilio dopo 28 anni solo interisti, molti fossero gli occhi lucidi e palpabile la commozione degli astanti, tutti stretti attorno a lui: l’allenatore, i giocatori, i dirigenti, i dipendenti del centro sportivo di Appiano Gentile. Naturale sia stato così, considerato ciò che il 54enne signore milanese ha dato alla Beneamata in oltre la metà della sua vita e ciò che la Beneamata ha dato a lui".
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