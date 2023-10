Grande curiosità per l'esordio assoluto nel calcio italiano per il figlio del Jardinero, ex attaccante dell'Inter

L'altra gara in programma alle 18 è Torino-Verona. Grande curiosità per l'esordio assoluto nel calcio italiano per Juan Manuel Cruz, figlio del Jardinero, ex attaccante dell'Inter: toccherà a lui guidare il reparto avanzato degli scaligeri.