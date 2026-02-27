L'eliminazione dell'Inter dalla Champions League fa sì che la data più probabile per il derby tra Milan e Inter si giochi domenica 8 marzo alle 20.45. Lo scrive Il Giorno:
"Manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà in giornata quando la Lega Calcio renderà noti anticipi e posticipi dei prossimi turni, ma pare scontato che il prossimo derby si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45".
"Fino a pochi giorni fa tutto era ancora in bilico, perché in caso di qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League molto probabilmente ci sarebbe stato l’anticipo al sabato 7 (alle ore 18). Dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla competizione continentale per mano del Bodo, sembrano non esserci più dubbi e quindi le luci di San Siro si accenderanno la domenica sera".
(Fonte: Il Giorno)
