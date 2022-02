Under 17, il Milan vince 2-1 il derby di Milano: all’Inter non basta Esposito

I rossoneri si aggiudicano la stracittadina milanese e agganciano proprio i nerazzurri in testa alla classifica

Il Milan si aggiudica il derby di Milano, categoria Under 17: i rossoneri battono 2-1 l'Inter grazie ai gol nel primo tempo di Mangiameli e di Rossi. Ai nerazzurri non basta la rete su rigore segnata nella ripresa da Esposito. Con questo risultato le due squadre sono ora appaiate in testa alla classifica del girone B a quota 47 punti.