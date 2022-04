Under 18, l’Inter passa a Sassuolo: 1-4 il finale, nerazzurri in zona playoff

I ragazzi di Zanchetta dilagano nella ripresa dopo l'1-1 del primo tempo: in rete Kamate, Sarr, Perin e Curatolo

Vittoria in rimonta per la formazione Under 18 dell'Inter, che si impone per 1-4 sul campo del Sassuolo nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Vantaggio iniziale dei padroni di casa con Baldari, pareggio nerazzurro con Kamate. Nella ripresa i rgazzi di Zanchetta dilagano con Sarr, Perin e Curatolo. Con questo successo l'Inter consolida la sua posizione in zona playoff, a 4 punti dal Torino secondo (nerazzurri con una gara in meno).