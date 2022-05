Under 18, pareggio a reti bianche per l’Inter: 0-0 interno contro la Lazio

I nerazzurri di Zanchetta non vanno oltre al pari contro i biancocelesti, ma sono ormai a un passo dai playoff

Termina 0-0 la sfida tra Inter e Lazio, gara valida per ventottesima giornata del campionato Under 18. Niente da fare per i nerazzurri di Andrea Zanchetta, protagonisti di una prova incolore ma che regala la quasi certezza matematica di approdare ai playoff.