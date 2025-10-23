UN gol, l'undicesimo in 10 partite di Champions League nel 2025, e la solita prestazione generosa al servizio dei compagni: Lautaro Martinez ha trascinato l'Inter al successo sul campo dell'Union Saint-Gilloise, e i tifosi nerazzurri hanno deciso di premiarlo assegnandogli il premio di man of the Match.
Union SG-Inter, i tifosi hanno scelto: a Lautaro il premio di migliore in campo
Union SG-Inter, i tifosi hanno scelto: a Lautaro il premio di migliore in campo
Il capitano nerazzurro è andato a segno anche contro i belgi, trascinando i compagni di squadra verso la vittoria
L'Inter, sui propri canali social, celebra il suo capitano: "Ovunque servisse, c'era lui. Gol, recuperi, leadership: Lautaro è il #MOTM di USG–Inter".
