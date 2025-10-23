FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Union SG-Inter, i tifosi hanno scelto: a Lautaro il premio di migliore in campo

ultimora

Union SG-Inter, i tifosi hanno scelto: a Lautaro il premio di migliore in campo

Union SG-Inter, i tifosi hanno scelto: a Lautaro il premio di migliore in campo - immagine 1
Il capitano nerazzurro è andato a segno anche contro i belgi, trascinando i compagni di squadra verso la vittoria
Fabio Alampi Redattore 

UN gol, l'undicesimo in 10 partite di Champions League nel 2025, e la solita prestazione generosa al servizio dei compagni: Lautaro Martinez ha trascinato l'Inter al successo sul campo dell'Union Saint-Gilloise, e i tifosi nerazzurri hanno deciso di premiarlo assegnandogli il premio di man of the Match.

Union SG-Inter, i tifosi hanno scelto: a Lautaro il premio di migliore in campo- immagine 2
Getty Images

L'Inter, sui propri canali social, celebra il suo capitano: "Ovunque servisse, c'era lui. Gol, recuperi, leadership: Lautaro è il #MOTM di USG–Inter".

Leggi anche
Milan, Tomori: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio biondo. Rispetto al 2022…”
L’aneddoto di Adani: “Abbiamo degli amici che ci dicono che Nico Paz…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA