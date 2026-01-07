Il calciomercato di mercato di gennaio è partito ufficialmente il 2 ma non tutte le squadre possono operare in egual misura: Pisa e Napoli, infatti, potranno intervenire ma dovranno farlo a saldo zero, cioè con un equilibrio totale tra entrate ed uscite.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Varriale: “Mercato Napoli a saldo zero? Squadre con debiti enormi invece…”
ultimora
Varriale: “Mercato Napoli a saldo zero? Squadre con debiti enormi invece…”
"Sul mercato a saldo zero, invece, credo sia un’anomalia tutta italiana", dice Varriale sui limiti imposti al Napoli
Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha parlato così anche delle limitazioni che il Napoli dovrà rispettare in questa finestra di mercato:
"Il recupero degli infortunati resta un tema centrale. Lukaku prima o poi rientrerà, ma con quel fisico non è semplice tornare subito dopo un infortunio del genere. Se Lucca entra davvero in questo gruppo che sta superando tutte le difficoltà, può essere una risorsa, altrimenti potrà trovare spazio altrove.
Sul mercato a saldo zero, invece, credo sia un’anomalia tutta italiana: squadre con enormi debiti possono operare, altre no. È una regola a cui il Napoli deve adeguarsi, ma che secondo me non aiuta il calcio italiano a crescere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA