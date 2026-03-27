Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Enrico Varriale ha parlato così del campionato che ripartirà dopo la sosta delle Nazionali:
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Varriale: “Scudetto Napoli? Devono verificarsi due cose, non facili ma nemmeno impossibili”
"Io dico che le partite dell'anno per il Napoli, se si prospetta un certo scenario, sono otto. Io credo che in questo momento la situazione vada guardata con entusiasmo da parte dei tifosi, ma con un pizzico di freddezza da parte degli addetti ai lavori. Per mettere in discussione il discorso scudetto devono verificarsi due cose: un crollo dell'Inter e il fatto che il Napoli vinca tutte e otto le partite.
Non sono ipotesi facili, ma non sono impossibili. Se l'Inter non batte la Roma è chiaro che la partita Napoli-Milan assume un altro significato. Se invece l'Inter vince, il sogno si raffredda. Da qui alla fine del campionato saranno tutte partite decisive. Il Napoli, se vuole coltivare il sogno, le deve vincere tutte. E l'Inter dovrebbe crollare.
È una partita importante anche per il secondo posto, che sarebbe comunque un grande risultato considerando la stagione. Partita dell'anno sì, ma poi tutte quelle che seguono diventano altrettanto decisive"
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