Vecino: “Siamo solo all’inizio. Quest’anno vedo una squadra libera che…”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida con la Fiorentina: "Siamo in un buon momento. Non sarà facile ma abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande partita e portate a casa i tre punti. Fiorentina in un buon momento? Credo che in generale abbiano una buona squadra, buoni giocatori e con il cambio allenatore c'è grande entusiasmo. Hanno un modo diverso di giocare, stanno facendo molto bene. Dobbiamo essere bravi e attenti a fare la nostra partita perché non sarà facile. Quest'anno vedo una squadra libera che attacca con tanti uomini, abbiamo fatto tanti gol. Siamo bravi anche a difendere e a non concedere tante occasioni. Vediamo di continuare così, siamo solo all'inizio e dobbiamo confermarci".