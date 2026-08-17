1 di 7 Prossima scheda 1 di 7

LA FAVORITA

Manca sempre meno al via della nuova stagione. Sabato l’Inter affronterà il Monza nella sfida valida per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A.

Il successo per 1-0 a Bari contro il Betis, in amichevole, ha ribadito l’identità e l’impronta chiara della squadra di Chivu, come sottolinea Il Corriere dello Sport.

VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter

“La banda di Chivu suonerà ancora lo stesso spartito, con qualche “riarrangiamento”, però, come una linea difensiva più alta e una pressione ancora più avanzata”.

Per il quotidiano ci sono pochi dubbi: è la grande favorita per lo scudetto. Ma la Champions è un altro palcoscenico su cui Lautaro e compagni vogliono essere protagonisti.

1 di 7 Prossima scheda 1 di 7