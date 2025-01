Venezia-Inter, pronostico identico per Caressa e Zazzaroni

I nerazzurri devono reagire dopo il KO in finale di Supercoppa e la trasferta contro i lagunari rappresenta l'occasione per rituffarsi sul campionato con l'obiettivo di non perdere punti da Atalanta (41) e Napoli (44), che hanno rispettivamente una e due partite in più della squadra di Inzaghi, attualmente terza a quota 40.