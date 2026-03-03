A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così della vittoria dell’Inter contro il Genoa.
Ventola: “Dimarco incredibile, mi dà fiducia lui per la Nazionale! Inter l’unica in Italia che…”
A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così della vittoria dell’Inter contro il Genoa
“Dopo il gol di Dimarco è andato tutto in discesa, tutto facile. È incredibile davvero, lo puoi mettere dappertutto. Mi dà fiducia lui per la Nazionale sincero, spero continui così.
Per l’Inter è stata una gara facile col Genoa, l’unica che ho visto in Italia veramente superiore alle altre contro almeno 16 del campionato. Questa è stata una di quelle partite”.
