A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così della vittoria dell’Inter contro il Genoa.

“Dopo il gol di Dimarco è andato tutto in discesa, tutto facile. È incredibile davvero, lo puoi mettere dappertutto. Mi dà fiducia lui per la Nazionale sincero, spero continui così.

Per l’Inter è stata una gara facile col Genoa, l’unica che ho visto in Italia veramente superiore alle altre contro almeno 16 del campionato. Questa è stata una di quelle partite”.