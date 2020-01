Inter-Vidal, Marotta e l’agente studiano la strategia: decisi i tempi dell’affondo “alla Sensi”

Dopo la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita (andata questa sera, ritorno il 12), l’Inter affonderà il colpo per Arturo Vidal. E’ quanto sostiene Tuttosport, che racconta la strategia studiata dal club nerazzurro in compagnia con l’agente del giocatore:

“Milioni, quelli per la cessione di Gabigol, necessari per formulare l’offerta al Barcellona avendo tutte le coperture necessarie. E’ intenzione dell’Inter – che sta studiando la strategia con Fernando Felicevich, procuratore del cileno – seguire lo schema rivelatosi vincente con il Sassuolo per Sensi (3 milioni per il prestito e 25 al riscatto). L’affondo verrà portato dopo la Supercoppa di Spagna in Arabia (Vidal è stato convocato, ma sarebbe stata una notizia il contrario)“.

(Fonte: Tuttosport)