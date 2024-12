«Non sono Harry Potter ma la squadra più completa è l'Inter, poi c'è l'Atalanta e terzo il Napoli. Non so chi vince lo scudetto, ma la squadra che ha Inzaghi a disposizione è più forte rispetto alle rivali. Poi si deciderà a fine campionato». Così Bobo Vieri a DAZN si è espresso sulla corsa scudetto. L'ex attaccante nerazzurro ha analizzato la vittoria della formazione di Inzaghi contro la Lazio per sei a zero.