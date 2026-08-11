GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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L'Inter per l'esterno destro ha virato con forza su Djed Spence e ora è pronta a fare sul serio.

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Come spiega Fabrizio Romano, il club nerazzurro passerà a breve ai colloqui diretti per presentare la prima proposta ufficiale al Tottenham.

L’Inter vuole riprovarci: deciderà il Tottenham se abbassare le condizioni del prestito o chiudere le porte.