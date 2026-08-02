Il giornalista ha commentato l'acquisto di Kerim Alajbegovic da parte della Juventus, tornando su quanto accaduto in Bosnia-Italia lo scorso marzo

Marco Astori
Esposito

VIDEO FCIN1908 / Esposito, gol e movimento "alla Milito". Dimarco: "Bravo Diego!"

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Gianni Visnadi provoca. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, infatti, il giornalista ha commentato l'acquisto di Kerim Alajbegovic da parte della Juventus, tornando su quanto accaduto in Bosnia-Italia lo scorso marzo. In particolare, il giornalista ha fatto riferimento a Federico Dimarco, ecco le sue parole. CONTINUA A LEGGERE

Visnadi

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