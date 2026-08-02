Il giornalista ha commentato l'acquisto di Kerim Alajbegovic da parte della Juventus, tornando su quanto accaduto in Bosnia-Italia lo scorso marzo
VIDEO FCIN1908 / Esposito, gol e movimento "alla Milito". Dimarco: "Bravo Diego!"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Gianni Visnadi provoca. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, infatti, il giornalista ha commentato l'acquisto di Kerim Alajbegovic da parte della Juventus, tornando su quanto accaduto in Bosnia-Italia lo scorso marzo. In particolare, il giornalista ha fatto riferimento a Federico Dimarco, ecco le sue parole. CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Mkhitaryan: "Cerco di essere un esempio per i giovani. Ecco su cosa lavoriamo. Stiamo..."
Rassegna stampa
Tuttosport su Jones: "Gli esperti di labiale di Anfield sono scioccati da..."
Ultima ora
Sabatini: "Perché Oaktree non spende? O vuole vendere l'Inter oppure..."
Mercato Inter
Mercato, c'è un'idea "da Champions" che fa molta gola nella sede dell'Inter
Mercato Inter
Gazzetta: "Ecco quanto ha a disposizione ora l'Inter per il mercato in entrata"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti