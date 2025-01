Dall'Inter prende solo legnate Gasperini. Per questo le sta provando tutte. La tipologia di calcio dell'Inter mette sempre in difficoltà l'Atalanta. L'Inter è bravissima ad allargare il campo, scambia le posizioni, a volte i tre centrocampisti sono dietro a palleggiare, poi sono forti a uscire e l'Atalanta dietro poi lascia campo. Con l'Inter non riesce a recuperare. Secondo me ha provato qualcosa di diverso.