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Dei due gol di Calhanoglu e della capacità balistica del regista dell'Inter ha parlato Emiliano Viviano a Elastici:

Gol col Cagliari di Calhanoglu più bello di quello col Monza? Ha ciabattato un tiro, voleva tirare lì ma non l'ha presa bene. Non è venuto fuori un tiro pulito. Il gol della prima giornata, per come viene, lui che riesce a non alzarla a quella potenza ha un coefficiente di difficoltà altissimo. In quella maniera ci calcia Calhanoglu e altri 4-5. Vi invito a vedere quanti giocatori ci riescono, quando ci sarà un retropassaggio e un giocatore orientato così e prova a girare il pallone quanto volte va sei metri alta e quante volte va come l'ha tirata Calhanoglu.