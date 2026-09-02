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Piero Ausilio ha firmato la risoluzione del contratto con l'Inter. La fine di un'era, perché il dirigente nerazzurro lascia il club dopo 28 anni. Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha raccontato alcuni dettagli:

"Era nell'aria da diverse settimane a dire il vero, Piero Ausilio dopo 28 anni lascia l'Inter. La notizia era nell'aria nel senso che chi fa parte dell'industria e del mondo del calciomercato sa che Piero Ausilio stava valutando questa decisione ormai da tempo. Un anno fa si era parlato del discorso Al-Hilal, ma quel discorso era stato messo in stand-by dallo stesso Ausilio che non voleva lasciare l'Inter in un momento di difficoltà dopo la stagione, per certi versi, traumatica con la finale persa col PSG e col campionato perso col Napoli. Ausilio non voleva lasciare in quel momento, ha scelto di restare all'Inter pur avendo difficoltà negli ultimi 12 mesi abbondanti nella gestione quotidiana con la proprietà, c'era una differenza di vedute che è rimasta anche questa estate.

Sono aspetti anche tecnici, Ausilio era determinato ad un modo di fare mercato, di portare avanti le operazioni in un certo modo, con Oaktree sono arrivate visioni diverse, è evidente che Ausilio e l'Inter, a livello di proprietà, erano arrivati ad un punto di non ritorno. In alcuni momenti si è fatto fatica ad andare avanti, Ausilio all'apertura del mercato aveva fatto percepire che gli scambi con la proprietà non erano semplicissimi, il rapporto si è poi deteriorato e già in questa estate ha vissuto momenti di difficoltà. Era nell'aria ed era una questione di tempo: addirittura c'erano indiscrezioni che Ausilio potesse annunciare questa scelta prima della fine del mercato, poi si è scelto di attendere nonostante l'Inter non fosse impegnata in nessuna operazione negli ultimi giorni dopo gli arrivi di Spence e Jones.

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L'idea originale era di salutare a fine stagione, alla scadenza naturale del contratto, ma vista come è emersa la notizia, viste le reazioni e la situazione, si è andati verso la risoluzione immediata. Oaktree sceglie questa strada, il rinnovo proposto da Oaktree era annuale, Ausilio non l'ha preso in considerazione ritenendolo come la conferma di una scarsa fiducia.

Dove andrà Ausilio? La Premier League è un destino possibile, ad oggi non c'è nulla di fatto e concluso ma di chiamate dalla Premier ne ha ricevute tante negli ultimi anni, le ha sempre accantonate per dare priorità all'Inter, per continuare nel suo sogno di vincere con l'Inter ma ora si aprono nuovi scenari. Terrei d'occhio la situazione Tottenham, c'è una questione aperta da un po', ci sono altre possibilità, Ausilio valuterà con calma il suo futuro. Sull'erede posso confermare che Baccin è un nome forte, è molto probabile, la scelta finale sarà di Oaktree, i confronti con Marotta sono fondamentali per prendere la direzione preferita. Vedremo poi se a Baccin verrà affiancata un'altra figura"