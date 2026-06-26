"Andrei su Nico Paz? Di base sì, di base però, se poi la tutta la questione economica torna... Oggi c'è l'esigenza di un terzino, esterno, quinto, fluidificante che non c'è o che comunque sul quale l'Inter ha investito tantissimi soldi, e ti dico, dipende quello che vogliamo fare, se vogliono dar fiducia a Diouf e Luis Enrique da quella parte, allora possono permettersi magari di spendere quel tipo di soldi. Tu da direttore sportivo li andresti a investire tutti questi soldi? Sì, sì, però per esempio li investirei anche su Greenwood. Oggi Greenwood è più forte. Oggi Greenwood è più bravo di tutti. Cioè, è uno dei giocatori più forti che esista, è un giocatore senza senso. Poi lo perdi in possesso, è anarchico, ma ha dei colpi clamorosi, però. Se t'avessi un budget, da gestire. Greenwood è andato a Marsiglia, comunque in una piazza dove non è facile giocare, ha fatto non so quanti gol, una marea fra gol e assist, cioè... Ti dico, dipende da molte, molte cose. Su Nico Paz puoi anche pensare di prenderlo a 60 e fra due anni vale 100. Può succedere".