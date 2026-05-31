SportMediaset ha intervistato Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, con una parentesi anche nell'Inter, ha parlato dei portieri più forti in circolazione. «Il più forte al mondo oggi? Se la giocano Courtois e Donnarumma, direi. Ma se sta bene, sempre Neuer. In Serie A, Svilar mi piace molto, prenderei lui. Poi il solito Maignan», ha detto.