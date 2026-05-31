SportMediaset ha intervistato Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, con una parentesi anche nell'Inter, ha parlato dei portieri più forti in circolazione. «Il più forte al mondo oggi? Se la giocano Courtois e Donnarumma, direi. Ma se sta bene, sempre Neuer. In Serie A, Svilar mi piace molto, prenderei lui. Poi il solito Maignan», ha detto.
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fcinter1908 ultimora Viviano: “Vi dico dove amerei giocare oggi. Il più forte al mondo attualmente? Se la giocano…”
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Viviano: “Vi dico dove amerei giocare oggi. Il più forte al mondo attualmente? Se la giocano…”
L'ex estremo difensore ha detto la sua sui migliori portieri al mondo in un'intervista al sito SportMediaset
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Quando gli hanno chiesto in quale squadra oggi amerebbe giocare, Viviano ha risposto così: «Qualsiasi squadra di De Zerbi. Stiamo tornando a vedere un calcio propositivo anche in Italia, penso a Inter, Roma e Juventus. Si deve capire che ripaga un gioco del genere e spero si vada in quella direzione».
(Fonte: SM)
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