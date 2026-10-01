Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto in diretta su SportiumFUN, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così della crescita esponenziale di Pio Esposito: "Se Pio Esposito può diventare il marcatore all-time della Nazionale? Io sono sicuro che lo diventerà, vado ancora di più.

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Anche perché, ad essere sinceri, rispetto alla generazione dei Totti e dei Del Piero, si giocano molte più partite. Di tutti quelli del passato non ce n'è uno che supera i 20 gol: non era proprio semplicissimo: si alternavano, le partite erano più difficili".