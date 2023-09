WhoScored, la top11 della terza giornata di Serie A: dominano Inter e Atalanta

WhoScored, il portale dedicato alle statistiche del calcio, ha pubblicato la top11 della seconda giornata di Serie A. Le squadre più rappresentate sono Inter a Atalanta con 3 elementi ciascuno: Bastoni, Thuram e Lautaro per i milanesi, Scalvini, Ederson e Scamacca per i bergamaschi. Bene il Lecce con 2 calciatori (Falcone e Gendrey), uno a testa per Juventus (Danilo), Napoli (Zielinski) e Milan (Leao).