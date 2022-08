Xavi: “Girone con Inter e Bayern il più difficile degli ultimi 20 anni. Noi…”

Intervenuto in conferenza stampa, Xavi ​​ha commentato l'esito del sorteggio di Champions League in cui il Barça affronterà Bayern Monaco, Inter e Viktoria Plzen nel Gruppo C. "Cercheremo di battere qualsiasi rivale. Abbiamo avuto un girone molto difficile, forse il più difficile degli ultimi 10 o 20 anni. Dovremo fare molto bene per arrivare agli ottavi, ma la speranza è molto grande ed è quello su cui stiamo lavorando. L'obiettivo è superare il girone ed è una sfida molto importante. Proviamoci".