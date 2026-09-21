Granit Xhaka, centrocampista e capitano del Sunderland, ha ammesso di aver falsificato un certificato di vaccinazione contro il Covid-19. Xhaka si è scusato per quello che ha definito un "errore" commesso in un "momento di forte agitazione emotiva" ed è stato escluso dalla rosa della Svizzera per le prossime partite internazionali.

Secondo quanto riportato nel fine settimana dal quotidiano Blick, la procura di Lucerna ha aperto un procedimento contro il capitano della nazionale, che dovrebbe essere interrogato ai primi di ottobre. Secondo quanto riportato dalla Svizzera, la falsificazione sarebbe avvenuta nel 2022, quando Xhaka giocava nell'Arsenal. Il 33enne ha scritto lunedì mattina su Instagram di "nutrire una profonda sfiducia nei confronti del vaccino" e di essere "personalmente molto turbato".

Getty Images

Ha aggiunto: “Negli ultimi giorni c'è stata molta copertura mediatica riguardo a una questione del mio passato. Vorrei commentare personalmente la questione. All'epoca, personalmente ero molto turbato e nutrivo seri dubbi sulla vaccinazione contro il Covid-19. Provavo una profonda sfiducia nei confronti del vaccino ed ero sopraffatto da paure e incertezze".

Getty Images

“In questo stato di forte turbamento emotivo, ho richiesto un certificato di vaccinazione anziché cercare risposte ai miei interrogativi irrisolti attraverso i canali appropriati. Oggi, posso constatare chiaramente che questa non era la linea d'azione giusta. È stato un errore. Mi dispiace. Mi assumo la piena responsabilità di questa decisione, sono pronto ad affrontare la questione in modo esaustivo e collaborerò pienamente con le autorità competenti".