Zanetti a Inter TV: “Partiti da lontano, possiamo sognare. Ragazzi umili, si sono meritati…”

Javier Zanetti ha commentato con grande emozione la vittoria dell'Inter e l'incredibile finale di Champions League conquistata: "Viviamo questo momento veramente con molta emozione. Siamo partiti da lontano superando ostacoli molto difficili. Non è mai semplice un derby in semifinale. Affrontato nella giusta maniera, per questo siamo in finale. Credo che l'umiltà di questi ragazzi e la voglia di arrivare fino in fondo ci ha dato qualcosa per raggiungere questa opportunità. Grande finale a Istanbul per la quale sono tutti felicissimi. Possiamo sognare sempre, il calcio è bello per questo. I ragazzi se lo sono meritato. Mi auguro che possano portare a casa la quarta Champions".