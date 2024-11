Intervenuto in conferenza per presentare Fiorentina-Verona, il tecnico degli scaligeri è tornato sulla vittoria contro la Roma

Intervenuto in conferenza per presentare Fiorentina-Verona, Paolo Zanetti, tecnico degli scaligeri, è tornato sulla vittoria contro la Roma. "La Fiorentina è una squadra molto forte, costruita benissimo, che ha trovato una quadra, ha inanellato una serie di vittorie tra campionato e coppe che l'ha portata in alto".