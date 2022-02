Zanotti: “Fa malissimo uscire così, non possiamo permetterci certi errori”

Il terzino destro dell'Inter Primavera ha commentato la sconfitta per 3-1 contro lo Zilina: "Ora testa al campionato"

Mattia Zanotti, terzino destro dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Inter TVla sconfitta per 3-1 rimediata contro lo Zilina, che è costata l'eliminazione dalla Youth League dei nerazzurri: "Fa malissimo uscire così. I due gol ci hanno tagliato le gambe, non puoi prenderli all'inizio del primo tempo e del secondo, soprattutto contro certe squadre. Impariamo dai nostri errori, adesso c'è un campionato da portare a fondo. La prestazione c'è stata, le occasioni anche, dovevamo essere più bravi a concretizzarle. Loro ne hanno avute due e hanno fatto due gol. Portiamo a casa questa prestazione e guardiamo alla prossima di campionato contro l'Atalanta. Giocare in Youth League è bellissimo, davanti a tanta gente, su bellissimi campi, contro giocatori stranieri, è meraviglioso. Adesso comincia il rush finale in campionato, dovremo dimostrare di essere da Inter e andare fino in fondo, conquistando un posto nei playoff".