José Mourinho sarebbe tornato all'Inter. È il clamoroso retroscena di cui parla oggi Repubblica nel giorno della sfida d'esordio in Champions League tra il Real Madrid del portoghese e i nerazzurri di Cristian Chivu.

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"Nell’estate del 2025, dopo il divorzio dal Fenerbahçe, a Mourinho non sarebbe spiaciuto tornare all’Inter. Marotta, difendendo la scelta di Chivu, lo liquidò così: «Per la nostra panchina addirittura si evocava Mourinho, che con tutto il rispetto...». Come dire che aveva fatto il suo tempo.

E invece il portoghese ha la possibilità di giocarsi un’altra — forse l’ultima — possibilità di mettere le mani sul trofeo più bello, che a lui come all’Inter manca da 16 anni. Per provarci ha Mbappé, Bellingham, Vinicius. Eppure, dopo la sconfitta di sabato col Betis in Liga, lamenta le troppe assenze, arrivando a immaginare che «il calendario della Champions lo abbia fatto un italiano». Chivu, senza Dimarco uscito zoppicante dalla partita vinta col Napoli, risponde a tono: «Avrei voluto anch’io un giorno in più per riposare». Schermaglie fra uomini nati agli estremi opposti d’Europa, e a diciassette anni di distanza, ma uniti dal gusto per la battuta, da una visione pragmatica del calcio e, per sempre, da quella notte di sedici anni fa", si legge.