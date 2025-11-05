Zazzaroni: “Conte? Etichette e luoghi comuni. Sandro, mo te magno e rispondo che…”

Intervenuto al podcast Numer1, Ivan Zazzaroni ha risposto a Sandro Sabatini in merito alle lamentele di Conte

Matteo Pifferi Redattore 5 novembre - 19:10

Botta e risposta tra Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni nel podcast Numer1: tema del contendere, Antonio Conte.

"Io chiedo aiuto a voi, a Cruciani e a Zazzaroni, aiutatemi a capire Conte perché non lo capisco. Contro il Como 0-0, e la colpa è che il Napoli dà fastidio e dei presidenti che parlano con riferimento a Marotta. Contro l'Eintracht Francoforte, 0-0 e la colpa è dell'Eintracht che fa il catenaccio?

In Germania fanno il catenaccio ma prendono 3 gol a partita, in Champions League faranno catenaccio anche lì ma avevano preso 11 gol in 3 partite. Ora col Napoli fanno il catenaccio? Dai, non può essere sempre colpa degli altri ecco, questo dico io", dichiara Sandro Sabatini.

E arriva subito dopo la risposta di Zazzaroni: "Sandro, tu mi vuoi provocare e mo te magno. Cioè, tu con i luoghi comuni, le frasi fatte e le etichette? In Napoli-Como Conte non fa un discorso relativo a Napoli-Como, dice grande partita, intensa, europea e quindi lì non dà le colpe a nessuno.

E contro l'Eintracht ha descritto la partita, quello che abbiamo scritto tutti, che l'Eintracht si è chiuso, il Napoli non ha fatto una grande partita ma questo è secondario. Si è sorpreso del catenaccio praticato dai tedeschi, niente di più.

Vorrei che tu uscissi da questo schema. La prossima volta se mi dici che quando ha il doppio impegno Conte non funziona e le sue squadre non vanno io ti saluto, arrivederci e grazie perché sei diventato più boomer di me"