Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della seconda giornata di Serie A: "Il Napoli ha giocato una brutta partita ma l'ha vinta, ed è un progresso rispetto agli altri anni. Non mi aspettavo il ko di Milan e Inter . Prime due giornate poco indicative, visto anche il confronto con gli altri anni, ma qualcosina ho visto. Non mi aspetto calcio champagne, la Juve è solida, due vittorie senza brillare. Bisognerà aspettare ancora un po' per capire queste squadre. E con le coppe non aspettiamoci continuità, che è quasi impossibile da tenere. Milan e Lazio? La Lazio non si è rafforzata ma neanche indebolita. Il Milan mi incuriosisce, ha molta qualità in alcuni giocatori ma dietro mi fa paura. Nelle quattro il Milan ce lo vedo".

"L'Inter non si è indebolita, quindi lei. Se avesse fatto l'operazione Lookman, avrebbe un giocatore che in rosa ora non ha. Il Milan è meglio dello scorso anno, la Juve la devo ancora capire ma Zhegrova e Openda sono buoni colpi, vedremo chi giocherà però. Lì davanti hai tanti giocatori. Vlahovic per me è più forte di David, mi aspetto che giochi, visto che lo paga 12 mln. E che Comolli a dicembre si presenti dai procuratori e provi un accordo per allungare il contratto. Sarà quasi impossibile ma devi provarci. C'è gente che spende 150 mln per Isak, non ce ne sono così forti in giro. Io metto Napoli, Inter, Juve e Milan. Chivu? E' molto intelligente, sveglio, qualche scivolone ci sta, come con l'Udinese. Ha i giocatori, forse serviva una rinfrescata in mezzo al campo ma ha un'Inter ancora forte".