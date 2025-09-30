FC Inter 1908
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda
Marco Astori
Intervenuto ai microfoni del podcast "Numer1", Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda: "Camarda ha fatto un gol per un errore clamoroso della difesa del Bologna che lasciamo stare: poi è un bravo ragazzo e un ottimo centravanti.

Pio Esposito ha dei numeri, ma ragazzi, non è Gerd Muller, non è neanche Luca Toni: forse lo diventerà. Esposito ha grandi numeri, non c'è dubbio: è un centravanti modernissimo, può fare anche da seconda punta, lavora anche per la squadra. Diventerà sicuramente un grande giocatore.

Camarda ha segnato tanti gol nel settore giovanile ma non vuol dire nulla: Fiorini nella Lazio lo mettevano in campo quando la squadra era in difficoltà, poi ha avuto una buona carriera ma non eccezionale. Non significa nulla fare tanti gol prima: poi quando arrivi in Serie A sono altre storie. Per Esposito è difficile trovare spazio per chi c'è davanti: se riuscirà a farlo, vuol dire che ha veramente numeri".

