Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sul campionato arrivato alla dodicesima giornata. "Un anno di grandi sorprese finora: la Lazio in campionato, il Frosinone e il Como in Champions League che sembra una squadra matura, gioca bene, si vede che c'è dietro un'idea e questa è la cosa fondamentale".

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Il giornalista parla poi del pareggio del Napoli in casa del Manchester City: "Se avesse perso a Manchester, sarebbe ricominciata la litania dell'Allegri bollito. I giocatori sono importanti, ieri Gilmour sembrava il miglior Lobotka, Beukema e Politano hanno indovinato la partita. I passaggi li fanno i giocatori, non l'allenatore".

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Poi anche una battuta sulle difficoltà difensive dell'Inter: "I 17 gol presi dall'Inter in campionato hanno tutti una natura diversa: all'inizio si parlava di approccio, ora di leggerezza. La realtà è che la linea difensiva è cambiata tanto, alcuni come Akanji e Bastoni non stanno rendendo al meglio".

(Tutti Convocati)