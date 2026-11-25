Il giornalista analizza le difficoltà difensive della squadra di Chivu
VIDEO / Viviano dopo la polemica con Zazzaroni: "Andati un po' oltre. Posizioni diverse ma..."
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sul campionato arrivato alla dodicesima giornata. "Un anno di grandi sorprese finora: la Lazio in campionato, il Frosinone e il Como in Champions League che sembra una squadra matura, gioca bene, si vede che c'è dietro un'idea e questa è la cosa fondamentale".
Il giornalista parla poi del pareggio del Napoli in casa del Manchester City: "Se avesse perso a Manchester, sarebbe ricominciata la litania dell'Allegri bollito. I giocatori sono importanti, ieri Gilmour sembrava il miglior Lobotka, Beukema e Politano hanno indovinato la partita. I passaggi li fanno i giocatori, non l'allenatore".
Poi anche una battuta sulle difficoltà difensive dell'Inter: "I 17 gol presi dall'Inter in campionato hanno tutti una natura diversa: all'inizio si parlava di approccio, ora di leggerezza. La realtà è che la linea difensiva è cambiata tanto, alcuni come Akanji e Bastoni non stanno rendendo al meglio".
(Tutti Convocati)
© RIPRODUZIONE RISERVATA