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La Serie A si ferma. Dopo le prime cinque giornate di campionato arriva la maxi sosta, un modo per tirare un attimo il fiato e per analizzare l'andamento di alcune squadre. È quello che fa Ivan Zazzaroni nel suo commento sulle pagine del Corriere dello Sport. "La Serie A ha espresso valori, giovani e protagonisti interessanti. La Lazio e la Roma innanzitutto. Parto con la squadra di Gattuso e non per rispettare l’ordine alfabetico: in estate nessuno immaginava che dopo 5 giornate potesse ritrovarsi in testa con merito e 13 punti su 15. Complimenti a Rino che tra duemila difficoltà non solo ambientali ha saputo rigenerare giocatori (Nuno, Noslin, Belahyane, Mandas) e classifica, mostrando un calcio efficace".

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"La Roma è la squadra più bella vista fin qui, al pari del Como di Fabregas (la sconfitta di ieri non sposta di un millimetro il giudizio): Malen, Dybala, Koné e Svilar gli irrinunciabili di un complesso di aggressività, princìpi chiari e qualità. L’Inter ha confermato la propria superiorità nonostante il numero di gol subiti (anche l’anno scorso Chivu impiegò un po’ di tempo per riuscire a ridurre il numero degli errori). Lautaro è uno spettacolo unico per determinazione, atteggiamento e produttività".

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