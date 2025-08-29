"Il Fenerbahce ha esonerato Mourinho dopo l'uscita dalla Champions, ma soprattutto dopo gli attacchi al presidente Koç". Ivan Zazzaroni ha scritto un post dedicato all'esonero di Mourinho da parte del club turco. Nei giorni scorsi il tecnico era stato anche al centro di un diverbio nell'assemblea dei soci del club turco con Koc accusato di aver fatto comunella con lui nei festini a base di alcool. Tanto che lui aveva parlato di Mou come di un uomo noioso. Ma non nel senso negativo: intendeva dire che l'allenatore è un uomo campo-casa.
Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato la notizia dell'esonero dell'ex allenatore nerazzurro da parte del club turco
Il direttore del Corriere dello Sport ha scritto dell'esonero dell'allenatore e ha detto la sua in merito in poche parole: "Viva Mou e chi non lo ama s'attacchi. Essendo molto democratico blocco tutti quelli che rompono i maroni. Evitino una fatica inutile", si legge.
