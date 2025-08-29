"Il Fenerbahce ha esonerato Mourinho dopo l'uscita dalla Champions, ma soprattutto dopo gli attacchi al presidente Koç". Ivan Zazzaroni ha scritto un post dedicato all'esonero di Mourinho da parte del club turco. Nei giorni scorsi il tecnico era stato anche al centro di un diverbio nell'assemblea dei soci del club turco con Koc accusato di aver fatto comunella con lui nei festini a base di alcool. Tanto che lui aveva parlato di Mou come di un uomo noioso. Ma non nel senso negativo: intendeva dire che l'allenatore è un uomo campo-casa.