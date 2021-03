Ze Maria: “Come Hakimi non ce ne sono molti al mondo: non è mai semplice…”

L'ex giocatore di Parma e Inter è intervenuto a Inter TV per analizzare la sfida in programma stasera. Focus sulle grandi qualità di Hakimi.

Ze Maria, ex di Parma e Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della sfida al Tardini: "Qui dietro ho la maglia con cui abbiamo vinto la prima Coppa Italia nel 2004 e me la tengo stretta. Giocare al Tardini non è mai semplice perché le esigenze sono sempre tante, ho fatto due anni e so che i tifosi e la città vogliono sempre avere i tre punti. Purtroppo per loro sono cinque mesi che non vincono ed è pesante per l'ambiente andare verso la serie B. Non sarà una partita semplice per l'Inter. Sono due squadre che ho nel mio cuore, tutte e due".