Zenga a Inter TV: “C’è ansia, nel derby conta tutto. Dimarco? Percorso uguale al mio”

Walter Zenga non nasconde il suo stato d'animo a Inter TV prima del fischio d'inizio del derby: "C'è ansia. Questa partita è un secondo tempo, sappiamo che i derby sono indecifrabili. Che quando c'è qualcuno all'ultima spiaggia può diventare pericoloso. Ma noi abbiamo un grande traguardo davanti. Un sogno diventato quasi realtà. Qualsiasi cosa accada la concentrazione deve rimanere altissima. Onana è stato fermo tanto e così diventa complicato poi rientrare. Giocare a San Siro in porta non è facile, credetemi. Tutti i giocatori sono in forma straripante ora. Questo permette le rotazioni".

"Il Benfica non aveva mai perso ma il derby è diverso. Qualcosa di difficile da spiegare. Il derby esce da questo cilindro di emozioni. Tutto è estremamente importante. Non devi tralasciare il minimo dettaglio, anche il fallo laterale. Tutto ciò che può spostare il bilancino nella gara. Dimarco? Ha fatto il percorso uguale al mio, lui a Calvairate io in Macallesi. Noi all'epoca o vincevi il campionato, paradossalmente ho giocato due partite di Coppa dei Campioni ma tante in Europa League, e vincendone due. Se sbagliavi la partita o all'andata o al ritorno eri praticamente fuori. In Europa è un calcio differente. In Europa se c'è contestazione muore tutto lì, in Italia si contesta. Tutto diverso", ha concluso Walter.