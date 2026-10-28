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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha analizzato così il momento dei nerazzurri: "Chivu? Cosa vuoi chiedere all'allenatore primo in classifica con l'attacco migliore? Forse gli potresti chiedere come mai i gol subiti sono aumentati: ma in tutto il campionato si segna di più. L'unica cosa che io non gli chiederei mai è perché in campionato l'Inter fa una cosa e in Champions ne fa un'altra: perché sono due competizioni completamente differenti. Ma risponde lui benissimo: chi sta bene gioca, ha perfettamente ragione.

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Lotta scudetto aperta? Mi facevo una domanda ieri: dopo le partite pensavo che ci sono quattro squadre ancora imbattute, le milanesi e le romane, non so quante volte si è visto. La Roma gioca bene ed è spettacolare, ma ieri ha rischiato tanto: il Como ha dato una prova di forza non indifferente perché il Torino sta benissimo. Tutti questi discorsi si legano alla zona Champions: è un campionato molto bello ed equilibrato.

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Avete letto la panchina dell'Inter: nella panchina precedente chi è entrato non ha abbassato il livello, l'ha alzato di brutto. Coi cinque cambi l'Inter non abbassa mai il livello e sul lungo fa tanta differenza. Bonny? Il parco attaccanti dell'Inter non ce l'ha nessuno in Italia: ecco perché c'è tanta differenza, puoi forzare alla fine quando si abbassa la qualità dell'avversario. Sono molto compatibili tra loro".